УЕФА объявил команду года-2019 по версии болельщиков.

УЕФА представил символическую сборную года по итогам календарного года по версии болельщиков.

С 26 ноября болельщики со всего мира голосовали за команду года-2019 по версии читателей официального сайта УЕФА. На место в команде года претендовали 50 ведущих футболистов Европы. Пользователи должны были выбрать расстановку и 11 лучших из 5 вратарей, 15 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих.

В сборную сезона вошли сразу пять обладателей Лиги чемпионов прошлого сезона - "Ливерпуля". Таким образом, команда выглядит следующим образом:

Вратарь: Алисон Бекер ("Ливерпуль")

Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Маттейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")

Полузащитники: Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона"), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити")

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Садио Мане ("Ливерпуль").

По материалам uefa.com, https://www.profootball.ua