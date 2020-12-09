Україна оскаржить технічну поразку від збірної Швейцарії

Українська асоціація футболу (УАФ) подала до Спортивного арбітражного суду Лозанни заяву з метою оскаржити рішення УЄФА про присудження технічної поразки збірній України в матчі Ліги націй проти Швейцарії. Минулого тижня українська сторона отримала мотивувальну частину цього рішення.

Про це йдеться в офіційному повідомленні УАФ.

Для підготовки заяви про апеляцію, окрім юристів самої організації, були залучені фахівці зі спортивного права юридичних компаній Іспанії та Швейцарії, а також з Асоціації правників України.

Раніше апеляційний комітет УЄФА розглянув справу про скасування матчу Ліги націй між збірними Швейцарії та України й прийняв рішення присудити українській команді технічну поразку.

За матеріалами Прямий канал.