Україна оскаржить технічну поразку від збірної Швейцарії
Українська асоціація футболу (УАФ) подала до Спортивного арбітражного суду Лозанни заяву з метою оскаржити рішення УЄФА про присудження технічної поразки збірній України в матчі Ліги націй проти Швейцарії. Минулого тижня українська сторона отримала мотивувальну частину цього рішення.
Про це йдеться в офіційному повідомленні УАФ.
Для підготовки заяви про апеляцію, окрім юристів самої організації, були залучені фахівці зі спортивного права юридичних компаній Іспанії та Швейцарії, а також з Асоціації правників України.
Раніше апеляційний комітет УЄФА розглянув справу про скасування матчу Ліги націй між збірними Швейцарії та України й прийняв рішення присудити українській команді технічну поразку.
За матеріалами Прямий канал.