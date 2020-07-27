Визначився чемпіон Італії з футболу
Туринський "Ювентус" став достроковим переможцем чемпіонату Італії із футболу сезонів 2019/20.
У 36 турі Серії А команда Мауріціо Саррі вдома перемогла "Сампдорію" -2:0.
У компенсований до першого тайму час Кріштіану Роналду вивів господарів вперед.
В середині другого тайму Федеріко Бернардескі подвоїв перевагу "Ювентуса". Роналду міг довести справу до розгрому, але не реалізував пенальті.
Після перемоги "Ювентус" набрав 83 очки і достроково став чемпіоном Італії. Підопічні Саррі випереджають "Інтер" на сім очок за два тури до завершення Серії А.
"Ювентус" вже 9 раз поспіль виграє Серію А. Для туринської команди це 36 чемпіонський титул в історії. За матеріалами Gazeta.ua