Визначився чемпіон Італії з футболу

Туринський "Ювентус" став достроковим переможцем чемпіонату Італії із футболу сезонів 2019/20.

У 36 турі Серії А команда Мауріціо Саррі вдома перемогла "Сампдорію" -2:0.

У компенсований до першого тайму час Кріштіану Роналду вивів господарів вперед.

В середині другого тайму Федеріко Бернардескі подвоїв перевагу "Ювентуса". Роналду міг довести справу до розгрому, але не реалізував пенальті.

Після перемоги "Ювентус" набрав 83 очки і достроково став чемпіоном Італії. Підопічні Саррі випереджають "Інтер" на сім очок за два тури до завершення Серії А.

"Ювентус" вже 9 раз поспіль виграє Серію А. Для туринської команди це 36 чемпіонський титул в історії. За матеріалами Gazeta.ua