Злодій пограбував будинок футболіста Роналду

Будинок нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду був пограбований, повідомляє УНН з посиланням на "dnoticias.pt".

Невідомий вчора пробрався в будинок форварда на Мадейрі, поки той у складі збірної Португалії грав з Іспанією (0:0). Злодій вкрав футболку "Ювентуса" з автографами й ще кілька речей (що саме не повідомляється).

Стверджується, що злочинець проник в будівлю, коли один з працівників будинку відкрив гараж.

Варто зазначити, що чоловік знаходився всередині приміщення недовго. При цьому він потрапив на камери. Поліція розслідує цей інцидент і вже має підозрюваного.

Також додамо, Роналду в нинішньому сезоні провів два матчі в італійській Серії А. 35-річний португалець забив три м'ячі й зробив одну гольову передачу. За матеріалами УНН.