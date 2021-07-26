21 комплект медалей розіграють у третій день Олімпіади-2020 у Токіо

Черговий 21 комплект нагород ХХХІІ літньої Олімпіади в Токіо (Японія) буде розіграний у понеділок, 26 липня.

У третій день Ігор-2020 пройдуть змагання у 29 олімпійських дисциплінах. Переможці та призери Олімпіади визначаться в 14-ти видах спорту, у трьох з яких на медалі розраховують українські спортсмени, повідомляє Укрінформ.

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан боротиметься за нагороди в індивідуальному турнірі шаблісток.

Чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики у складі Євгена Юденкова, Петра Пахнюка, Іллі Ковтуна та Ігоря Радівілова виступить у фіналі командного багатоборства.

Олексій Середа та Олег Сербін змагатимуться у синхронних стрибках у воду з 10-метрової вежи.

У кваліфікаційних змаганнях виступлять, зокрема, тенісистки Еліна Світоліна, Людмила і Надія Кіченок, плавець Ігор Трояновський, представник настільного тенісу Коу Лей.

Розклад третього дня Олімпіади (за київським часом). Медальні дисципліни:

0.30 - 3.00. Тріатлон. чоловіки.

3.00 - 11.15. Стендова стрільба. Скіт - чоловіки, жінки.

3.00 - 7.55. Скейтбординг. Жінки, вулиця.

4.30 - 6.40. Плавання. Чоловіки - 100 м брас, 4х100 в/с. Жінки - 100 м батт, 400 м в/с.

7.45 - 11.25. Стрільба з лука. Чоловіки, команди.

8.00 - 10.45. Веслування. С-1 слалом. Чоловіки.

9.00 - 11.00. Велоспорт, маутінбайк. Чоловіки.

9.00 - 10.00. Стрибки у воду. Синхрон, 10 м, чоловіки.

11.00 - 13.40. Дзюдо. Чоловіки - 73 кг. Жінки - 57 кг

12.00 - 16.25. Фехтування. Чоловіки, рапіра, інд. Жінки, шабля, інд.

13.00 - 16.00. Спортивна гімнастика. Командне багатоборство, чоловіки.

13.00 - 16.40. Тхеквондо. Чоловіки - 80 кг. Жінки - 67 кг.

13.50 - 16.00. Важка атлетика. Жінки - 55 кг.

14.00 - 16.10. Настільний теніс. змішані пари.

Фото: Getty Images.