олишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко є одним з кандидатів на пост головного тренера турецької національної команди. Про це повідомляє Kicker.

Сам фахівець заявив, що в даний момент про досягнення угоди між ним і турецькою стороною говорити ще завчасно. Серед претендентів на посаду наставника турок також є Штефан Кунц.

Збірна України під керівництвом Андрія Шевченка на груповому етапі Євро- 2020 здобула одну перемогу і вийшла в плей-офф з третього місця завдяки додатковим показникам. В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в додатковий час здолали Швецію (2:1), а в чвертьфіналі поступилися Англії (0:4).

В серпні сплив термін дії контракту Шевченка з Українською асоціацією футболу і його місце зайняв Олександр Петраков, повідомляє Правда ТУТ

Збірна Туреччини у відбірному турнірі чемпіонату світу виступає разом зі збірною Нідерландів і поступається їй двома очками.