Андрій Шевченко: Посилити гру команді не дозволила фізична форма

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував сьогоднішню поразку від Австрії (0:1) у заключному матчі групового раунду Євро-2020.

Під час бліцінтерв'ю на телеканалі "Футбол 1" він зазначив, що у грі з австрійцями його підопічним не вистачило фізичних кондицій, передає Укрінформ.

"Гра була дуже важкою. Команді сьогодні було важко сьогодні. Футболісти виклалися повністю на полі. Бувають такі ігри, де, як би ти не хотів, не виходить. Ми програвали дуелі. Було багато невимушених помилок. Це свідчить про втому. Замість того, щоб виконати простий пас, втрачаємо м'яч, отримуємо кутовий і пропускаємо. Після цього у нас практично не було шансів повернутися у гру. Я бачив команду, якій просто не вистачало сил. Ми намагалися посилити гру, але це було практично неможливо зробити. Команда грала на тому рівні, який їй дозволяла фізична форма", - заявив Шевченко.

Підсумкове становище у групі С Євро-2020: Нідерланди - 9 очок (різниця м'ячів - 8:2), Австрія - 6 (4:3), Україна - 3 (4:5), Північна Македонія - 0 (2:8).

Українці очікують на результати матчів в інших групах. До плей-офф виходять 4 кращі треті команди із шести квартетів. За матеріалами Укрінформ.