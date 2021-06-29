Англія розгромила Німеччину і потрапила до 1/4 фіналу Євро-2020

У вівторок, 29 червня, відбувся матч 1/8 фіналу Євро-2020 між збірними Англії та Німеччини. Гра пройшла на стадіоні Вемблі у Лондоні і закінчилась перемогою англійців з рахунком 2:0.

У трьох попередніх матчах в групі B англійці не зазнали жодної поразки та жодного разу не пропустили. Німці стартували з поразки від французів, але все ж змогли зайняти друге місце в групі F.

Перший тайм поєдинку розпочався о 19.00 за київським часом. Вже на 4-й хвилинні настав небезпечний момент. Так, Горецька дальнім ударом відправив м'яч у Пікфорда точно в центр воріт, однак голу не було.

на 17-й хвилині першого тайму Магуайр головою завершив подачу кутового з правого флангу ударом в руки Нойєра.

На 32-й хвилині Вернер намагався забити у ворота противника, однак не зміг пробити Пікфорда, після передачі на хід до лівого кута воротарського.

На 39-й хвилині Хаверц отримав передачу на хід в центральну зону перед штрафним, але не зміг прокинути м'яч повз Уокера.

Арбітр дав додатково хвилину гравців, однак і це не змінило позиції команд. Тож перший тайм закінчився з рахунком 0:0.

У першій половині матчу Євро-2020 спостерігався високий рівень боротьби між командами. Німці почали гру в більш агресивному стилі, ніж суперники. Однак згодом перевага перейшла до збірної Англії, у якої було кілька непоганих ситуацій.

Англія з перших хвилин другого тайму пішла в контроль м'яча.

на 48-й хвилині Хаверц намагався забити гол, однак Пікфорд зумів в стрибку перевести м'яч на кутовий.

Вже на 75-й хвилині матчу англійці зуміли забити у ворота німців. Так, Люк Шоу низом покотив з лівого флангу на ближній кут воротарського, куди набіг з ударом Рахім Стерлінг.

На 81-й хвилині Томас Мюллер намагався влучити у ворота англійців, однак промахнувся, пробивши повз лівої штанги.

Уже на 86-й хвилині Гаррі Кейн забив у ворота німців і збільшив надії своєї команди. За матеріалами ICTV Факти.