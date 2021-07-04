Близько 40% змагань на літніх Олімпійських іграх у Токіо можуть відбутися без глядачів

Близько 40% змагань літніх Олімпійських ігор в Токіо можуть відбутися без глядачів у цілях обережності проти потенційної нової хвилі COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kyodo.

Найближчим часом організатори Ігор і уряд Японії проведуть нараду, на яких визначать допустиму кількість глядачів на стадіонах. Розглядається скорочення нинішнього ліміту заповнюваності арен з 10 до 5 тисяч.

Якщо ліміт буде скорочений, змагання, на які було продано понад 5 тисяч квитків, а також заходи, заплановані після 21.00, відбудуться без глядачів.

Обмеження можуть, зокрема, торкнутися церемоній відкриття і закриття Олімпіади, бейсбольних і футбольних матчів, змагань з легкої атлетики.

Як відомо, Олімпійські ігри в Токіо повинні були відбутися влітку 2020 року, але їх перенесли на рік через пандемію коронавірусу.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде гідно представлена на Олімпійських іграх 2020 на Токіо.