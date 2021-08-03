Борчиня Черкасова принесла Україні бронзу на Олімпіаді в Токіо

Українка Алла Черкасова завоювала бронзову нагороду на Олімпійських іграх в Токіо у змаганнях з вільної боротьби.

У поєдинку категорії до 67 кілограмів за бронзу 31-річна борчиня Львівської школи вищої спортивної майстерності Алла Черкасова у поєдинку за бронзу перемогла олімпійську чемпіонку Сару Досе з Японії. Фінальну сутичку у Токіо Алла завершила з рахунком 2:0. На шляху до медалі львівська борчиня провела три поєдинки. Однак у боротьбі за вихід до фіналу поступилась чемпіонці світу, - інформують в управлінні.

Це сьома нагорода для України на цьогорічних Олімпійських іграх, після срібла плавця Романчука та шести бронз.

Перші дві вибороли дзюдоїстка Дар'я Білодід (це перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) і фехтувальник Ігор Рейзлін (це перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою).

Третю бронзу Олена Костевич і Олег Омельчук отримали у стрільбі з пневматичного пістолета.

Четверту медаль здобув плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем.

П'яту - тенісистка Еліна Світоліна (перша в історії українського тенісу олімпійська медаль).

У вівторок українці Парвіз Насібов і нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк пройшли до фіналу олімпійських змагань з греко-римської боротьби.