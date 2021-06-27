Чехия сенсационно вышла в четвертьфинал Евро-2020

В сегодняшнем матче 1/8 финала между сборными Нидерландов и Чехии Нидерланды потерпели сенсационное поражение - 0:2.

После безголевого первого тайма все основные события пришлись на вторую половину матча.

Сгачала нидерландский защитник Маттейс де Лигт, сыграв умышленно рукой, что было расценено как фол последней надежды, оставил свою сборную на 55-й минуте в меньшинстве. Затем чехи методично и хладнокровно реализовали численное преимущество. Забитыми голами отметились Томаш Холеш и Патрик Шик. У Шика это уже четвертый гол на турнире, и он является пока лучшим бомбардиром Евро-2020.

В четвертьфинале сборная Чехии сыграет против сборной Дании.

Сборная же Нидердандов покидает Евро-2020. А ведь до сегодняшнего поражения Нидерланды выиграли свою группу, обыграв сборную Украины (3:2), Австрии (2:0) и Северной Македонии (3:0), и набрав 9 очков из 9-ти возможных, а также забив 8 голов - больше, чем кто-либо на групповом этапе.

Остается добавить, что уже все одногруппники сборной Украины уже вылетели с Евро-2020. Подопечных же Андрея Шевченко, занявших 3-е место в группе, ожидает противостояние 1/8 финала против сборной Швеции.