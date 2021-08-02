Чехія запропонувала прихисток білоруської спортсменці Тимановській.

Білоруська спортсменка Христина Тимановська може отримати прихисток на території Чехії. Офіційна Прага запропонувала Тимановській візу, щоб вона могла не повертатися в Мінськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Чехії Якуба Кулганека в Twitter.

Ситуацію довкола білоруської спортсменки глава чеського МЗС назвав скандальною. Він наголосив, що Чехія може допомогти Тимановській втекти від білоруського режиму.

"За погодженням з президентом та прем'єром ми пропонуємо їй візу для в'їзду на чеську територію, щоб вона могла звернутися до нас за міжнародним захистом. Наше посольство в Токіо також готове допомогти", - заявив він.

Водночас в інтерв'ю агентству "Спортарена" білоруська спортсменка заявила, що боїться повертатися в Білорусь.

"Тому що я боюся, що в Білорусі мене, можливо, можуть посадити до в'язниці. Я не боюся того, що мене звільнять або виженуть з нацкоманди. Я турбуюся про свою безпеку. І думаю, що на цей час в Білорусі для мене небезпечно", - сказала вона.

Нагадаємо, Національний олімпійський комітет Білорусі хоче силою повернути Тимановську в Мінськ з Олімпіади в Токіо через те, що вона розкритикувала чиновників. Однак спортсменка встигла звернутися за допомогою до поліції в аеропорту.

Як писало РБК-Україна, польські дипломати погодилися надати Тимановській консульську та правову допомогу.

Додамо, представники Міжнародного олімпійського комітету вже зустрілися з Тимановською та розбираються в ситуації, що склалася. За матеріалами РБК-Україна.