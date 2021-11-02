Динамо - Барселона: стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів

Стали відомі стартові склади команд на матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо - Барселона, який стартує у Києві о 22:00.

У киян із перших хвилин вийдуть Денис Гармаш, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Олександр Сирота та інші. У старті Барселони, окрім інших - Мемфіс Депай, Ансу Фаті, Ніко Гонсалес та Гаві.

Динамо перебуває на останній позиції свого квартету. Барселона посідає третє місце у групі "Е".

Стартові склади

Динамо: Бущан - Караваєв, Сирота, Забарний, Кенджера - Шапаренко, Сидорчук - Де Пена, Буяльський, Циганков - Гармаш

Запасні: Бойко, Бурда, Вербич, Шепелєв, Рамірес, Шабанов, Леднєв, Андрієвський, Вітіньо, Тимчик, Шкурін, Антюх

Барселона: Тер Штеген - Альба, Ленгле, Гарсія, Мінгеса - Ніко Гонсалес, Бускетс, Френкі де Йонг - Фаті, Депай, Гаві

Запасні: Нето, Пенья, Дест, Араухо, Пуч, Дембеле, Демір, Коутіньйо, Люк Де Йонг, Умтіті, Бальде, Санс