Динамо Киев - обладатель Кубка Украины-2020/21
В финальном поединке подопечные Мирчи Луческу в дополнительное время обыграли луганскую Зарю.
Заключительным матчем сезона, по старой доброй традиции, для украинского футбола стал финал национального Кубка, в котором в этом году встретились киевское Динамо и луганская Заря. Непростой, пусть и непродолжительный путь проделали коллективы Мирчи Луческу и Виктора Скрипника по сетке данного состязания, поэтому их стремление завоевать желанный трофей не нуждалось в особом представлении. Тем более, для новоиспеченных чемпионов Украины, которые, согласно старой футбольной поговорке, хотели положить, а в наших реалиях, надеть "золотые" медали на кубковый трофей.
Напряженной получилась игра в первом тайме, ничего не скажешь. Команды особо не жалели друг друга на стартовом отрезке встречи, но травма руки Виталия Миколенко, после неудачного падения от столкновения с Громовым на чужой половине, как-то поумерила пыл особо ярых бойцов. Динамо уже с самого начала лишилось основного левого защитника, которого тут же заменил Александр Караваев.
Равновесие между командами на этом фоне продлилось сравнительно недолго. На 21-й минуте Артем Беседин обеспечил комфортную скидку для набегавшего в центр штрафной Виталия Буяльского, но полузащитник запустил мяч над трибунами. Куда более острый был момент у самого форварда на 38-й минуте, когда Николе Василю пришлось изловчиться на линии ворот, отражая подкрученный удар под дальнюю штангу. У Зари также был неплохой момент еще до перерыва - Фаворов со второго этажа запустил мяч над воротами, замыкая подачу со штрафного с левого фланга от Юрченко.
Сказать, что кто-то владел инициативой в полной мере было несправедливым. Команды старались сохранять баланс, много боролись, мало создавали голевых моментов. Следовательно, значимость результата была для них равновеликой. Вторая половина матча этот тезис лишь подтвердила. Динамо постепенно наращивало обороты в своих атаках, а момент Шапаренко на 55-й минуте стал колоссальной возможностью открыть счет со стороны киевлян, которая была упущена. Николай пробежался через всю половину поля по левому флангу, но в завершающей стадии отправил мяч в перекладину.
Еще один хороший шанс Динамо на 62-й минуте создал Виктор Цыганков, когда с правого фланга сумел покатить в центр штрафной под удар Беседину, но форвард непостижимым образом пробил мимо дальней штанги. Артем был заметен в большинстве атак своей команды, поэтому неудивительно, что следующая угроза от киевлян пришла также с его стороны. Василь на 77-й минуте парировал удар головой от форварда в завершении навеса Караваева с левого фланга.
Коллектив Мирчи Луческу в большинстве выпадов соперников на ворота Бойко показывал себя на высоком уровне организованности в обороне. Как итог, голкипер Динамо так и не получил серьезных вызовов в этом поединке, однако саму игру пришлось перевести в овертаймы из-за банального отсутствия забитых мячей.
И уже в первой дополнительной пятнадцати минутке был забит решающий мяч. Потеря мяча Аллахьяра в центре поля ознаменовалась контратакой в правый фланг нападения Динамо, а Жерсону удалось от лицевой отдать прострел на Буяльского во вратарскую, а Виталий пяткой продлил под расстрел Цыганкову. Виктор практически сразу мог закрепить за собой статус абсолютного героя матча, но пенальти, который для него заработал все тот же Буяльский в борьбе против Жуниньо на 105-й минуте, был отражен из-под правой штанги Василем.
Во втором овертайме контроль ситуации со стороны Динамо дал четко понять, что своего "бело-синие" точно не упустят, поэтому они еще несколько раз заставили поработать на линии голкипера соперников, после чего довели игру до логического завершения, избежав нервов в серии пенальти.
Таким образом, триумфатором розыгрыша Кубка Украины образца сезона-2020/21 стало киевское Динамо. Луганская заря была вынуждена остановиться за шаг до заветного трофея. Во второй раз в своей истории.
Динамо Киев - Заря 1:0 Гол: Цыганков, 98
На 105+2-й минуте Виктор Цыганков (Динамо Киев) не забил пенальти (вратарь).
Динамо Киев: Бойко - Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко (Караваев, 11) - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Родригес, Буяльский (Гармаш, 113) - Беседин.
Заря: Василь - Фаворов, Иванисеня, Вернидуб, Жуниор - Назарина (Сайядманеш, 63) - Хомченовский, Кочергин - Юрченко - Кабаев (Гладкий, 82), Громов (Шахаб, 90+3).
Предупреждения: Шапаренко, Кендзера, Сидорчук - Вернидуб, Юрченко, Кочергин, Аллахьяр, Жуниньо, Иванисеня.
По матеріалам https://football.ua