"Динамо" програло "Баварії": гол від Гармаша ситуацію не врятував
Київське "Динамо" поступилося мюнхенській "Баварії" - 1:2.
Поєдинок проходив під рясний снігопад, що мало б допомогти динамівцям. Але дива не сталося. Попри курйоз з напівголим фанатом, який вибіг на поле, мюнхенці першими забили гол до воріт біло-синіх.
На 14-й хвилині рахунок відкрив лідер команди Роберт Левандовський. Вже до перерви гості свою перевагу подвоїли: відзначився Кінгслі Коман.
Динамівці намагалися відіграти голи. Проте лише на 70-й хвилині м'яч потрапив до воріт німців, забив його Денис Гармаш.
Таким чином, київське "Динамо" зазнало четвертої поразки в п'яти матчах Ліги чемпіонів УЄФА. Поразка залишила "Динамо" на останньому місці в групі Е з 1 очком.
За матеріалами bigkyiv.com.ua