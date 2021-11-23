"Динамо" програло "Баварії": гол від Гармаша ситуацію не врятував

Київське "Динамо" поступилося мюнхенській "Баварії" - 1:2.

Поєдинок проходив під рясний снігопад, що мало б допомогти динамівцям. Але дива не сталося. Попри курйоз з напівголим фанатом, який вибіг на поле, мюнхенці першими забили гол до воріт біло-синіх.

На 14-й хвилині рахунок відкрив лідер команди Роберт Левандовський. Вже до перерви гості свою перевагу подвоїли: відзначився Кінгслі Коман.

Динамівці намагалися відіграти голи. Проте лише на 70-й хвилині м'яч потрапив до воріт німців, забив його Денис Гармаш.

Таким чином, київське "Динамо" зазнало четвертої поразки в п'яти матчах Ліги чемпіонів УЄФА. Поразка залишила "Динамо" на останньому місці в групі Е з 1 очком.

За матеріалами bigkyiv.com.ua