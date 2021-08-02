Екснаставники "Динамо" відреагували на завершення роботи Шевченка у збірній України

Колишні наставники київського "Динамо" Олександр Хацкевич та Юрій Сьомін прокоментували завершення роботи Андрія Шевченка на посаді національної команди України.

Слова тренерів наводить ресурс "sport24.ru", передає УНН.

Обидва тренери залишилися здивованими рішенням Шевченка, але впевненні, що українського фахівця чекає велика кар'єру на клубному рівні.

"Чесно кажучи, я не зрозумів цього рішення. Дуже сильно здивований. Андрій добре працював у збірній, показав високий рівень тренерської майстерності. Та й результати говорили самі за себе. Ще важливий момент - молоді гравці постійно прогресували в збірній. Шевченко відкрив багато юних хлопців для великого футболу - це дорогого коштує. Гравці збірної йшли в хороші європейські клуби при Шевченко, він розкривав їх.

Може, у Шевченка інші плани. Я можу його уявити як головного тренера європейського клубу. Андрій знає кілька мов, вільно говорить на них. Він був видатним гравцем, добре проявив себе на тренерському терені. У нього багато козирів для того, щоб очолити європейський топ-клуб", - зізнався Сьомін.

"Непродовження контракту Шевченка зі збірною України мене здивувало - зараз продовжиться відбір на чемпіонат світу, а команда без тренера. Але, знаючи Андрія, скажу, що рішення покинути національну команду було зваженим і обдуманим. Напевно, він для себе вирішив, що збірна України під його керівництвом домоглася того, чого він хотів, і він вже зміг реалізувати свою філософію. Його рішення потрібно тільки зрозуміти і побажати йому подальших успіхів. Оскільки він заявляв, що хоче працювати в клубному футболі, то, думаю, він піде далі в цьому напрямку", - підкреслив Хацкевич.

Шевченко заявив, що йде з посади головного тренера збірної України.