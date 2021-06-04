Футбол. Збірна України здобула першу перемогу в 2021 році

Збірна України з футболу вперше перемогла в 2021 році, обігравши в товариському матчі Північну Ірландію з рахунком 1:0. Гра проходила в рамках підготовки головної команди країни до Євро-2020.

Єдиний м'яч у зустрічі забив форвард будапештського "Ференцвароша" Олександр Зубков. Він відклеївся від захисників, зумів уникнути офсайду і ударом головою з лінії воротарського замкнув подачу "динамівця" Олександра Караваєва.

Матч закінчився з рахунком 1: 0. Свої шанси, зокрема, не реалізували Андрій Ярмоленко ("Вест Хем" Лондон) і Артем Бєсєдін ("Динамо" Київ). Північна Ірландія також забити не змогла. Збірна України перериває серію з шести матчів без перемог.

Головний тренер Андрій Шевченко на післяматчевій пресконференції сказав, що команда впоралася із завданням, передає пресслужба Української асоціації футболу. Він задоволений діями оборони, проте зазначив, що не вистачало реалізації моментів в атаці. Заміна Зубкова після першого тайму на Марлоса була запланована ще перед матчем, зазначив тренер.

Меншу перевагу жовто-синіх у другій половині зустрічі наставник пояснив серйозними навантаженнями на гравців: "У нас тривають дворазові тренування, це нормальна реакція на втому".

Шевченко додав, що зараз тренерський штаб змінить програму, дасть гравцям відпочити, щоб ті вийшли на хороший рівень до Євро-2020.

При цьому Ярмоленко буде грати весь матч і в наступному спарингу проти Кіпру 7 червня треба зрозуміти його стан після травми, пояснив наставник. Також Шевченко сказав, що добре виглядав 18-річний Георгій Судаков з "Шахтаря", його і далі будуть перевіряти на полі.

Євро-2020 повинно було відбутися минулого року, але було перенесено через пандемію коронавірусу на 2021-й. У турніру не буде хост-країн, він пройде в різних містах Європи.

Збірна України стартує на Євро 13 червня. У групі українців - Нідерланди (чинний переможець Ліги націй УЄФА), Північна Македонія і Австрія.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ