Основний і додатковий час завершилися внічию, але під час серії пенальті італійці виявилися точнішими

Євро-2020: збірна Італія обіграла Іспанію та вийшла в фінал

Збірна Італії обіграла команду Іспанії та стала першим фіналістом чемпіонату Європи з футболу.

Основний та додатковий час завершився внічию з рахунком 1:1.

У складі збірної Італії виділився Федеріко К'єза (60-я хвилина). За іспанців м'яч забив Альваро Мората на 80 хвилині.

Під час серії пенальті італійці виявилися точнішими - 4:2.

Фінальний матч відбудеться 11 липня в Лондоні та почнеться о 22:00. Збірна Італії зіграє з переможцем другого пів фіналу, в якому зустрічаються команди Англії та Данії. Гра пройде 7 липня в Лондоні.

Українська збірна дійшла до чвертьфіналу "Євро-2020", де поступилася одному з фаворитів змагання - збірній Англії - з рахунком 0:4. За матеріалами Радіо Свобода.