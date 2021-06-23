Євро-2020: Збірна України вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату

Сьогодні, 23 червня, відбувався матч між Словаччиною та Іспанією. Протистояння стало вирішальним для української збірної.

Збірна України зіграє в плей-офф чемпіонату Європи, увійшовши до числа кращих команд, які посіли третє місце.

Підопічні Андрія Шевченка продовжать виступи в турнірі завдяки перемозі збірної Іспанії над Словаччиною з рахунком 5: 0, а також поразки поляків в матчі зі Швецією – 2:3.

Євро-2020: Україна пропускає на Чемпіонатах Європи дев’ятий матч поспіль

Оскільки в таблиці “третіх місць” національні збірні Фінляндії та Словаччини фінішували нижче підопічних Андрія Шевченка, то українці гарантували собі місце в плей-офф чемпіонату Європи.

Нагадаємо, напередодні, 21 червня, збірна України з рахунком 0:1 програла Австрії в останньому турі Євро-2020. Команда Андрія Шевченка посіла третє місце в групі C. Тренер збірної України під час післяматчевої пресконференції прокоментував рівень гри “синьо-жовтих”. За його словами команда просто не витримала ритму гри.

Як відомо, під час гри збірних України та Австрії вболівальники заспівали “Путін – х**ло” з трибун стадіону Бухареста. Крім того, напередодні матчу Україна – Австрія у Бухаресті австрійські уболівальники скандували “Путін – х**ло”.

Раніше повідомлялось, що гравець збірної Данії Юссуф Поульсен відзначився гольовим ударом на 99 секунді у матчі з Бельгією. Його фінт став найшвидшим голом на Євро-2020.

За матеріалами Прямий канал.