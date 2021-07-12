Італія перемогла Англію у серії пенальті та виграла Євро-2020

Збірна Італії в серії пенальті переграла Англію після того, як основний і додатковий час закінчився внічию 1:1, і виграла чемпіонат Європи-2020 з футболу.

Господарі поля приголомшили суперника вже на 3-й хвилині, коли Шоу на дальній стійці замкнув навіс від Кейна з правого флангу ударом у ближній кут.

Після цього "Скуадра адзурра" довгий час не могла прийти до тями, тоді як "Леви" вміло перекушували опонентів у центрі поля.

У такому ключі гра проходила до 35-ї хвилини, коли рахунок ледь не зрівняв К'єза, який потужно пробив з-за меж штрафного майданчику, але снаряд просвистів повз стійку.

У другому таймі Італія ще сильніше притиснула Англію до її воріт, в результаті чого Пікфорд двічі рятував свою команду від пропущеного м'яча.

І все ж, на 67-й хвилині апеннінці зрівняли рахунок, коли Бонуччі з близької відстані проштовхнув м'яч у ворота англійців після метушні в їхньому штрафному майданчику, до якої призвела подача з кутового.

Попри на спроби Італії вирвати перемогу, основний час не виявив переможця. В овертаймі вони також були ближче до голу, але Пікфорд завадив Бернардескі пробити по воротах.

У серії пенальті, яку з рахунком 3:2 виграла Італія, вирішальними виявилися промахи Рашфорда, Санчо і Сака. Успіх на турнірі став другим для Італії на чемпіонатах Європи після перемоги на першості 1968 року.

Італія - Англія 1:1 (по пенальті - 3:2)

Голи: Бонуччі, 67 - Шоу, 2

За матеріалами nv.ua