Ліонель Мессі всьоме отримав "Золотий м'яч" і став світовим рекордсменом

У Парижі 29 листопада відбулася церемонія вручення "Золотого м'яча" - головної індивідуальної нагороди у світовому футболі.

Ліонель Мессі здобув уже сьому таку нагороду, що є світовим рекордом, - інформує 1News.

Серед головних претендентів на нагороду були також Роберт Левандовський ("Баварія"), Жоржиньйо ("Челсі"), Карім Бензема ("Реал") та інші.

П'ять разів "Золотий м'яч" отримував Кріштіану Роналду, по три рази Мішель Платіні, Марко ван Бастен і Йохан Кройфф.

Приз імені Лева Яшина найкращому воротареві отримав голкіпер "ПСЖ" та збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма.

Жіночий "Золотий м'яч" виграла Олексія Путельяс із "Барселони".

Нападнику "Баварії" та збірної Польщі Роберту Левандовському вручили новий приз - як найкращому нападникові року.

Найкращим молодим гравцем року назвали хавбека "Барселони" та збірної Іспанії Педрі. За матеріалами Громадське