Матч 14-го тура украинской Премьер-лиги Динамо-Олимпик смотрим по видеотрасляции

Матч начался 13 февраля, в 17:00 по киевскому времени . Игра пройдет на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве.

Динамо: Бущан — Караваев, Миколенко, Попов, Кендзера — Сидорчук, Шапаренко, Буяльский — де Пена, Цыганков — Беседин.

Запас: Бойко, Шабанов, Леднев, Андриевский, Родригеш, Сидклей, Сирота, Супряга, Дуэлунд

Олимпик: Чекотун, Драме, Снурницын, Пасич, Лебеденко, Бабенко, Альваренга, Хамелюк, Политыло, Романовский, Нкенг

Запас: Бетим, Зотько, Векляк, Завийский, Таллес, Давыденко, Чогадзе