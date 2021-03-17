Матч Шахтер - Рома пройдет без зрителей

Скопление людей на стадионе приведет к взрыву заболеваемости коронавирусом, считают власти Киева.

Ответный матч между командами Шахтер и Рома в 1/8 финала Лиги Европы пройдет без зрителей на НСК Олимпийский. Об этом стало известно вечером в среду, 17 марта, после того как в столице Украины усилили карантинные ограничения.

Так, в Киеве запрещается доступ зрителей на футбольные матчи, в том числе международные, до стабилизации эпидемической ситуации. Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА. Об этом в сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"В столице ситуация с распространением болезни - сложная. Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке. При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить", - отметил Поворозник.

Напомним, за минувшие сутки в Киеве выявили максимальное количество случаев коронавируса с начала года - 1121. За сутки скончались 25 человек, а выздоровели - 291.

Из-за ухудшения эпидситуации в Киеве накануне Кличко обратился к правительству с призывом расширить перечень карантинных ограничений в "оранжевой" зоне, а также усилить контроль за соблюдением ограничений.

Также в связи со сложившейся ситуацией весенние каникулы для учащихся 5-11 классов Киева начнутся на два дня раньше - с 18 марта.