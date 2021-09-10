Мессі побив рекорд Пеле за кількістю голів за південноамериканську збірну
Нападник збірної Аргентини і " ПСЖ " забив три голи в матчі кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Болівії, завдяки яким побив рекорд бразильця Пеле за кількістю м'ячів, забитих за збірну з Південної Америки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ESPN.
Відзначається, що Аргентина обіграла Болівію з рахунком 3:0. Всі три м'ячі у складі аргентинців забив Мессі.
Таким чином на його рахунку стало 79 голів у у складі національної команди. Він перевершив результат Пеле, на рахунку якого 77 голів за збірну Бразилії.
Для досягнення рекорду Мессі знадобилося 153 матчі, а Пеле 91 зустріч.
"Я дійсно хотів отримати від цього задоволення. Я довго чекав цього, шукав і мріяв про це. Це унікальний момент, який трапився після стількох очікувань.
Немає кращого способу відсвяткувати це, ніж бути тут. Моя мама, мої брати на трибунах ... вони багато страждали і сьогодні тут святкують. Я дуже щасливий", - заявив Мессі після матчу.
Кріштіану Роналду встановив новий рекорд по голах за збірну, забивши 110 та 111 м'ячі у футболці національної збірної Португалії. Він побив рекорд іранця Алі Даеї.