На Євро-2020 дозволять розширити заявку до 26 гравців

Учасники чемпіонату Європи-2020 зможуть внести в заявку на турнір 26 гравців, повідомляє The Times, передає Укрінформ.

Комітет національних збірних УЄФА рекомендував розширити заявку з 23 до 26 футболістів на тлі проблем з пандемією COVID-19.

Раніше з цієї ж причини УЄФА дозволив проведення п'яти замін на Євро-2020 замість належних трьох.

Чемпіонат Європи пройде з 11 червня по 11 липня. Матчі континентальної першості пройдуть в різних європейських містах, півфінали і фінал - в Лондоні.

Нагадаємо, збірна України зіграє в групі С проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Перший матч з Нідерландами відбудеться 13 червня в Амстердамі.