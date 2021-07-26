Новий скандал із Зозулею в Іспанії: посольство України стало на захист футболіста

Посольство України в Іспанії вкотре висловило свою підтримку українському футболісту Роману Зозулі у зв'язку з черговою провокацією, спрямованою проти нашого співвітчизника.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві посольства у Фейсбуці.

"Ми повторюємо, що Роман Зозуля - один з українських патріотів, який підтримує Збройні Сили України в боротьбі проти російської збройної агресії, і просимо футбольну владу Іспанії вжити конкретних та рішучих заходів для припинення несправедливих переслідувань Романа Зозулі", - заявили українські дипломати.

Вони додали, що "брехливі закиди не можуть вплинути на професійний розвиток Романа".

Як повідомлялося, після появи в іспанських ЗМІ інформації про ймовірний перехід українського форварда Романа Зозулі в клуб "Алькоркон", іспанські фанати виступили проти цього, мотивуючи свою позицію буцімто зв'язками футболіста з українськими "нацистами".

24 липня іспанські ЗМІ повідомили, що перехід Зозулі в "Алькоркон" зірвався, головна причина - невдоволення уболівальників.

Зозуля у сезоні-2020/2021 грав у клубі "Альбасете" і провів 37 матчів, забивши два голи і зробивши одну результативну передачу.