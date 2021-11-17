Олександра Петракова призначили головним тренером збірної України з футболу

Олександр Петраков офіційно очолив національну збірну України з футболу

У середу, 17 листопада, виконком УАФ, затвердив головним тренером національної збірної України Олександра Петракова, який раніше був виконувачем обов'язки тренера. Про це йдеться у повідомленні УАФ.

Зазначається, що першими підсумками роботи Петракова є те, що збірна виборола право на виступ у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.

Президент УАФ Андрій Павелко запропонував посаду Петракову до 30 грудня 2022 року - тобто, до завершення чемпіонату світу в Катарі, з можливістю продовження контракту до 30 липня 2024 року - на цикл відбору та фінальної частини Євро-2024.

64-річний Олександр Петраков - український футболіст та тренер. Перед тим як очолити юнацьку збірну, Петраков був гравцем київського "Динамо", вінницького "Локомотива", "ЦСКА-Київ", черкаського "Дніпра", рівненського "Авангарду", нікопольського "Колоса".

Професійну тренерську кар'єру Петраков розпочав в запорізькому "Торпедо", де входив до тренерського штабу впродовж 1993-1994 років, згодом працював на аналогічній посаді в ЦСКА-2 (Київ).

З середини 2000-х Петраков став займатися з юнацькими збірними. У 2009 році він став заслуженим тренером України. Його також відзначили у топ-20 найкращих тренерів збірних у 2019 році за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS). У 2019 році з юніорською збірною України з футболу виграв чемпіонат світу U-20.

За матеріалами Zaxid.net