Олімпійські ігри: каратист Горуна приніс України бронзову медаль

Український каратист Станіслав Горуна, який виступає в категорії до 75 кг, завоював бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020 у Токіо. Спортсмен приніс Україні чотирнадцяту нагороду на цьогорічних іграх.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України у Facebook.

Українець вийшов з групи з другого місця, але йому не вдалося перемогти суперника з Італії Луїджі Буса, рахунок поєдинку 0:3. Проте вже виходом у півфінал Горуна гарантував собі місце на олімпійському п`єдесталі на арені "Ніппон Будокан".

На цьогорічній Олімпіаді карате "дебютує", тому, зазначають у НОК, кожна медаль здобута у Токіо відкриває нову сторінку в літописі цього виду спорту.

Раніше Горуна вийшов у півфінал Олімпійських ігор. Каратист переміг господаря змагань Кена Нісімура (2:1), американця Томаса Скотта (2:1), внічию звів сутичку з угорцем Габором Харшпатакі (0:0) і поступився Абдаллі Абделазіза з Єгипту (1:4). За матеріалами Прямий канал.