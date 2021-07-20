Оргкомітет Олімпіади в Токіо не виключає скасування змагань

Голова Організаційного комітету олімпійських змагань Токіо-2020 не виключив скасування Олімпійських ігор в останню мить.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Цю заяву Тоширо Муто зробив на тлі того, як усе більше спортсменів отримують позитивні тести на COVID-19.

"Ми не можемо передбачити, що станеться з кількістю випадків захворювання на коронавірус. Тому ми продовжимо обговорення, якщо відбудеться спалах захворюваності. Ми домовилися, що на підставі ситуації з коронавірусом ми знову скликаємо п'ятисторонні переговори. Наразі число випадків захворювання на коронавірусну хворобу може збільшитися або зменшитися, тому ми подумаємо, що нам робити, коли виникне така ситуація", - додав Муто.

Олімпіада в Токіо має проходити з 23 липня по 8 серпня.

У світі станом на ранок 20 липня зафіксували 191 719 374 випадки зараження коронавірусом. Зокрема було виявлено 4 112 801 смерть, одужали 174 578 463 особи.

За матеріалами Укрінформ.