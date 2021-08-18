Петраков - новий тренер збірної України з футболу

Виконком УАФ затвердив Олександра Патракова в. о. тренера збірної України, повідомляє Футбол газета.

"Олександр Петраков, Чемпіон світу-2019 зі збірною u-20, готуватиме національну збірну до подальших виступів у кваліфікації до ЧС-2022 у статусі виконуючого обов'язки головного тренера.

Таке рішення ухвалив Виконком Української асоціації футболу. Олександр Васильович - всесвітньо відомий спеціаліст, має високий авторитет серед нашої футбольної спільноти і необхідні знання та досвід для того, щоб на даному етапі очолити головну команду країни. Тому цілком заслужено отримав одноголосну підтримку членів Виконкому", - написав у соцмережі голова УАФ Андрій Павелко.