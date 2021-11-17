Петраков стане головним тренером збірної України, - Павелко

Виконувач обов'язки тренера збірної України Олександр Петраков стане головним наставником національної команди.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

За його словами, Олександра Петракова вже сьогодні, 17 листопада, затвердять повноправним головним тренером збірної України на засіданні виконкому УАФ.

"Ми готували таку чудову історію як затвердження Олександра Петракова головним тренером - без в.о. На завтрашньому Виконкомі це буде запропоновано. Я впевнений, що це буде підтримано. Це важлива складова для ігор плей-оф нашої команди", - сказав Павелко. За матеріалами Champion.com.ua