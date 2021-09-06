Після заяви Шевченка про бажання продовжити контракт зі збірною в мережі влаштували флешмоб - вимагають відставки Павелка

Після того як колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що в нього і його команди не було намірів припиняти співпрацю зі збірною, у соціальних мережах улаштували флешмоб з вимогою відставки президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.

"Після Євро 2020 ми вирішили продовжити угоду зі збірною. Після приїзду до Києва ми зустрілися із президентом Української асоціації футболу Андрієм Павелком, і я повідомив його про це рішення. Він відповів, що не готовий обговорювати цей момент, і я полетів у відпустку. Потім ми зустрілися на фіналі Євро 2020 року, але жодної розмови про пролонгацію контракту не було. 30 числа [липня] контракт закінчився, і я про це повідомив у соцмережах. Я в жодному разі не говорив про те, що йду", - сказав Шевченко 3 вересня на пресконференції.

У коментарях до публікацій офіційного акаунта УАФ в Instagram користувачі запитують, "чому так вчинили з Шевченком", і вимагають відставки Павелка, який пояснив звільнення Шевченка бажанням розвивати кар'єру на клубному рівні.

Коментарі супроводжують хештегом #павелкоаут або #pavelkoout.

Аналогічні коментарі залишають під публікаціями на сторінці УАФ у Facebook.

ТСН зазначає, що такі повідомлення видаляють модератори, але їх "стає все більше і більше".

З липня 2016 року головним тренером збірної України був Шевченко. Його одноголосним рішенням обрав виконком футбольної федерації.

Під керівництвом тренера Шевченка збірна України вперше в історії дійшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу. На Євро 2020 на 1/4 фіналу турніру національна команда поступилася збірній Англії (0:4).

1 серпня Шевченко заявив про завершення контракту з УАФ і підтвердив намір працювати клубним тренером. Павелко повідомив, що Шевченко і його тренерський штаб вирішили розвивати свою кар'єру на клубному рівні.

18 серпня стало відомо, що виконком Української асоціації футболу призначив Олександра Петракова на посаду виконувача обов'язки головного тренера збірної України.

Шевченка 3 вересня заявив, що хотів і далі працювати зі збірною, поки що не повідомляли, що він уклав контракт із якимось клубом.

6 вересня УАФ відповіла, що функціонери надсилали Шевченку пропозицію продовжити контракт, але він нібито не відповів.