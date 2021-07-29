Плавець Романчук здобув четверту медаль для України на Олімпійських іграх
2021-07-29 08:48
Український плавець Михайло Романчук приніс Україні четверту медаль на Олімпійських іграх. Він виборов "бронзу" на дистанції 800 метрів вільним стилем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НОК.
У фіналі Романчук показав час 7.42,33.
Ще один українець, який разом з Романчуком кваліфікувався до вісімки найкращих, Сергій Фролов у фіналі став шостим (7.45,11).
Романчук виступить в наступних змаганнях на Олімпіаді на дистанції 1500 м.