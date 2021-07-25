Розклад участі українців на Олімпіаді 25 липня
2021-07-25 08:52
Українські спортсмени візьмуть участь в 6 медальних видах:
3:00 - 10:30. Кульова стрільба.
- жіночий пістолет, 10 м. Олена Костевич;
- чоловіча гвинтівка, 10 м. Сергій Куліш, Олег Царьков.
7.00 - 11.35. Велоспорт (шосе).
- жінки. Валерія Кононенко.
7.45 - 11.25. Пальба з лука.
- жіночі збірні. Вероніка Марченко, Анастасія Павлова та Лідія Січенікова.
11.00 - 13.40. Дзюдо.
- чоловіки, 66 кг. Георгій Зантарая;
12.00 - 16.25. Фехтування.
- чоловіча шпага (індивідуальне змагання). Україну представлять: Богдан Нікішин, Роман Свичкарь, Ігор Рейзлин.