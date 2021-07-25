Розклад участі українців на Олімпіаді 25 липня

2021-07-25 08:52

Українські спортсмени візьмуть участь в 6 медальних видах:

3:00 - 10:30. Кульова стрільба.

- жіночий пістолет, 10 м. Олена Костевич;

- чоловіча гвинтівка, 10 м. Сергій Куліш, Олег Царьков.

7.00 - 11.35. Велоспорт (шосе).

- жінки. Валерія Кононенко.

7.45 - 11.25. Пальба з лука.

- жіночі збірні. Вероніка Марченко, Анастасія Павлова та Лідія Січенікова.

11.00 - 13.40. Дзюдо.

- чоловіки, 66 кг. Георгій Зантарая;

12.00 - 16.25. Фехтування.

- чоловіча шпага (індивідуальне змагання). Україну представлять: Богдан Нікішин, Роман Свичкарь, Ігор Рейзлин.

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