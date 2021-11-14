Шевченко: Футболісти збірної України готові психологічно та фізично

Екстренер збірної України, а нині наставник Дженоа Андрій Шевченко підтримав національну команду напередодні матчу з Боснією та Герцеговиною у відборі на чемпіонат світу-2022.

"Команда готова. Я не дивився гру з Болгарією, але подивився всі відгуки. Футболісти готові психологічно і фізично. Бажаю головному тренеру і всьому штабу удачі, завжди їх підтримуватиму і завжди буду з ними. Збірна України - це команда мого життя", - сказав Шевченко.

Шевченко очолював збірну України з 2016 до 2021 року. Під його керівництвом синьо-жовті дійшли до 1/4 фіналу Євро-2020, де поступилися Англії (0:4). У серпні контракт Шевченка з Українською асоціацією футболу минув, і сторони не продовжили угоди.

Минулого тижня Шевченко очолив Дженоа. Перший офіційний матч на чолі Грифонів український тренер проведе проти Роми 21 листопада.

Збірна України посідає третє місце у відбірній групі D, поступаючись Фінляндії два очки за тур до завершення відбору. 16 листопада команда Олександра Петракова зіграє з Боснією та Герцеговиною, а фіни зустрінуться із Францією. За матеріалами Sportarena.com