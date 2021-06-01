Шевченко оголосив заявку збірної України на Євро 2020

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко оголосив офіційну заявку команди для участі на Чемпіонаті Європи 2020. Про це повідомляють на сайті Української асоціації футболу (УАФ) 1 червня.

У заявку збірної України ввійшли:

троє воротарів – Георгій Бущан ("Динамо"), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – "Шахтар");

восьмеро захисників – Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Денис Попов (усі – "Динамо"), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва – "Шахтар"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія);

12 півзахисників – Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (усі – "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі – "Динамо"), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), Роман Безус ("Гент", Бельгія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія);

троє нападників – Артем Довбик ("Дніпро-1"), Артем Бєсєдін ("Динамо"), Роман Яремчук ("Гент", Бельгія).

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Усього у складі збірної на Євро 2020 26 гравців, з них 18 - представники чемпіонату української Прем'єр-ліги, восьмеро - "легіонери".

Серед футболістів, які перебувають у тренувальному таборі національної команди, у заявку не увійшли Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Олександр Сирота, Богдан Лєднєв (обидва - "Динамо"), Артем Бондаренко ("Маріуполь") і Богдан Михайліченко ("Андерлехт").

Водночас в УАФ зазначили, що, згідно з рішенням виконкому Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), можливі зміни в оголошеній заявці команд - учасниць Євро 2020.

Зокрема, дозволяють необмежені заміни у списку гравців у разі серйозних травм або захворювань до першого матчу на турнірі (за наявності медичної сертифікації).

Водночас гравця, якого замінили в заявці збірних, не можна повторно додати до списку.

Як повідомляє сайт УЄФА, матчі Євро 2020 відбудуться з 11 червня до 11 липня 2021 року. На турнірі зіграє і національна збірна України.

На чемпіонаті Європи у групі С Україна стартує 13 червня, суперник - Нідерланди. За чотири дні українці зіграють проти команди Північної Македонії, а завершать груповий етап Євро 2020 21 червня грою проти збірної Австрії.

Команди, що посіли перші два місця у групі, автоматично класифікують в 1/8 фіналу турніру. У плей-офф також вийдуть чотири найкращі збірні (відповідно до загального рейтингу збірних під час жеребкування фінального раунду), які посядуть на груповому етапі Євро 2020 третє місце.

За матеріалами Гордон.