Стрибунка у висоту Магучіх виборола медаль етапу "Діамантової ліги" в Цюріху
Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко взяли участь в фіналі Діамантової ліги, який пройшов в Цюріху (Швейцарія), передає УНН з посиланням на сайт турніру.
Ярослава Магучіх з першої спроби стрибала до висоти 2,03 м, що і дало їй змогу завоювати "срібло". Вище Ярославі стрибнути не вдалось.
Перше місце в активі Марії Ласіцкене, яка очолила світовий топ лист підкоривши висоту - 2,05 м.
Австралійка Нікола МакДермотт стала третьою - 2,01 м.
Варто зазначити, що нашій Ірині Геращенко підкорилась висота 1,96 м та вона посіла четверте місце.
Третя українська легкоатлетка Юлія Левченко не змогла пробитися у фінал.