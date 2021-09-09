Стрибунка у висоту Магучіх виборола медаль етапу "Діамантової ліги" в Цюріху

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко взяли участь в фіналі Діамантової ліги, який пройшов в Цюріху (Швейцарія), передає УНН з посиланням на сайт турніру.

Ярослава Магучіх з першої спроби стрибала до висоти 2,03 м, що і дало їй змогу завоювати "срібло". Вище Ярославі стрибнути не вдалось.

Перше місце в активі Марії Ласіцкене, яка очолила світовий топ лист підкоривши висоту - 2,05 м.

Австралійка Нікола МакДермотт стала третьою - 2,01 м.

Варто зазначити, що нашій Ірині Геращенко підкорилась висота 1,96 м та вона посіла четверте місце.

Третя українська легкоатлетка Юлія Левченко не змогла пробитися у фінал.