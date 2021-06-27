Судитиме матч Україна - Швеція італійська суддівська бригада на чолі з Даніеле Орсато

Визначилась суддівська бригада поєдинку плей-офф Євро-2020 Україна - Швеція.

Як повідомляє УНН, на поєдинку 1/8 фіналу Євро-2020 Швеція - Україна 29 червня в Глазго на стадіоні "Хемпден Парк" буде працювати повністю італійська суддівська бригада на чолі з Даніеле Орсато. Лайнсменами будуть Алесандро Джіаллантіні та Фабіано Преті, резервним арбітром буде Давіде Маса. Арбітр системи VAR - Массіміліано Ірраті, його асистенти - Марко Ді Белло, Філіппо Мелі та Паоло Валері.

Тим часом, букмекери оприлюднили прогнози на матч Україна-Швеція.

Раніше футболісти збірної України бурхливо відсвяткували в Бухаресті вихід в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Посол Швеції в Україні Тобіас Тайберг і посол Польщі Бартош Ціхоцький підкололи українську збірну з футболу за вихід в 1/8 фіналу Євро-2020 завдяки випадковості - перемозі шведської збірної над поляками.

Форвард збірної Україна Роман Яремчук після виходу національної команди в 1/8 фіналу пообіцяв реабілітуватися за невдачі в груповому раунді.

Джерело: UA.NEWS