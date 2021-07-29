Тенісистка Світоліна прокоментувала поразку у півфіналі Олімпіади-2020

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна прокоментувала свою поразку від Маркети Вондроушової з Чехії (3:6, 1:6) у півфіналі олімпійського турніру.

Як повідомляє BTU, українська тенісистка зізналася, що вона дуже розчарована, передає Укрінформ.

"Це приголомшливе відчуття, що я зможу представити свою країну у матчі за" бронзу ", але сьогодні я дійсно розчарована. Я намагалася з усіх сил, очікувала, що пройду далі. На жаль, є й інші гравці, які діють добре. Перемогти сьогодні не вийшло. Маркета показала гідну гру, а я сьогодні не змогла знайти свій найкращий теніс. У підсумку все склалося воєдино - на користь суперниці", - заявила Еліна.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 31 липня, Світоліна побореться за "бронзу" Ігор-2020 у протистоянні з Оленою Рибакіною з Казахстану.