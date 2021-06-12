У футболиста сборной Дании во время матча остановилось сердце!

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с командой Финляндии. Сообщает Главред

В концовке первого тайма встречи Эриксен упал на газон и не смог подняться. Матч прерван. Кристиана Эрикссена после попыток реанимации унесли с поля на носилках.

Состояние полузащитника сборной Дании по футболу Кристиана Эриксона стабилизировалось, после потери сознания на футбольном поле его доставили в больницу. Об этом в Twitter сообщает УЕФА.