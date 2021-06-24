УЄФА скасувала правило виїзного голу в єврокубках

Новий регламент набуде чинності з сезону 2021-2022 років

Виконавчий комітет Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасував правило виїзного голу в єврокубках. Про це повідомила прес-служба УЄФА.

Зазначається, що новий регламент набуде чинності з сезону 2021-2022 років. Як відомо, правило виїзного голу застосовується для визначення переможця двоматчевого протистояння в іграх на виліт, за умови забиття обома командами однакової кількості голів. У такому разі команда, яка забивала більшу кількість голів на виїзді, вважалася переможцем й проходила далі.

Проте тепер за однакової кількості голів за підсумками двох матчів не буде переваги виїзного голу. Натомість, будуть зіграні два 15-хвилинних тайми додаткового часу, після яких можлива серія пенальті.

Водночас виїзні голи видаляються з критеріїв визначення рейтингу, коли команди мають рівну кількість очок на груповому етапі.

"Правило виїзних голів було невід'ємною частиною турнірів УЄФА з моменту його введення в 1965 році. Однак питання його скасування обговорювалося на різних зустрічах протягом останніх кількох років. Хоча єдиної думки не було, багато тренерів, вболівальники та інші зацікавлені сторони у футболі піддали сумніву його справедливість і висловилися за скасування правила", - висловився президент УЄФА Олександр Чеферін.

Нагадаємо, нещодавно Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) підтвердила можливість перенесення півфіналів та фіналу Євро-2020 з Лондона до Будапешта. Причиною називають карантинні обмеження. За матеріалами pnk.tv