УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти збірної Англії після фінального матчу Євро-2020, який проходив на стадіоні Уемблі в Лондоні. Справа стосується поведінки англійських уболівальників під час матчу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву УЄФА.

Справа була відкрита за наступними обвинуваченнями: вторгнення англійських вболівальників на футбольне поле; кидання різних предметів вболівальниками; перешкоди з боку англійських вболівальників під час виконання державного гімну; запалювання фаєрів англійськими вболівальниками.

Справу буде розглядати дисциплінарний комітет УЄФА. Вже було призначено інспектора УЄФА, який буде розслідувати події за участі англійських вболівальників, які відбулися на стадіоні та за його межами.

До цього Футбольну асоціацію Англії оштрафували за поведінку вболівальників у матчі з Данією.