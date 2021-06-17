Україна у важкому поєдинку переграла Північну Македонію на Євро-2020

У четвер, 17 червня, в Бухаресті в рамках 2-го туру групового етапу Євро- 2020 зустрічалися збірні України і Північної Македонії.

Підопічні Шевченка з перших хвилин взяли ініціативу під свій контроль і почали загрожувати воротам суперників. До 29-ї хвилини українці втратили кілька хороших шансів, але все ж зуміли відзначитися двічі - спочатку Ярмоленко опинився на дальній штанзі після подачі кутового і пробив кіпера, а через п'ять хвилин Яремчук спокійно реалізував вихід один на один.

У другому таймі македонці заграли набагато агресивніше і практично відразу ж відіграли один м'яч. Караваєв грубо зіграв у штрафному проти легендарного 37-річного македонця Пандєва, який і заробив пенальті - удар з точки від Аліоскі Бущан потягнув, але після його добивання був безсилий.

Гравці Північної Македонії після голу отримали заряд енергії і впевненості і побігли зрівнювати рахунок, а в деяких епізодах нашу збірну серйозно виручив Бущан.

Українці також створювали моменти у другому таймі і навіть заробили пенальті, але Малиновський не зумів переграти Дмитровські.

В кінці матчу македонці влаштували справжній штурму але збірна України зуміла вистояти і здобути важливі три очки.

Україна - Північна Македонія - 2:1

Голи: Ярмоленко, 29, Яремчук, 34 - Аліоскі, 57.

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Шапаренко (Сидорчук, 78), Степаненко, Зінченко, Ярмоленко (Циганков, 69), Яремчук (Бесєдін, 70), Малиновський (Соболь, 90+2).

Північна Македонія: Дмитровські, С. Рістовскі, Д. Велковскі (Трічковскі, 86), Муслім, Ніколов (Трайковскі, 46), Адемі (Рістевскій, 85), Спіровскі (Чурлінов, 46), Аліоскі, Бардхі (Аврамовскі, 77), Пандєв, Єльмас.

Попередження: Шапаренко - Велкоськи, Аврамовскі.

На 57-й хвилині Аліоскі (Північна Македонія) не забив пенальті (воротар).

На 84-й хвилині Малиновський (Україна) не забив пенальті (воротар).

Відзначимо, що Україна перервала шестиматчеву серію з поразок на чемпіонатах Європи.

Нагадаємо, в першому турі українці програли в Амстердамі нидерландцам (2:3), а северомакедонци поступилися команді Австрії (1:3).

21 червня в Бухаресті в заключному турі групового етапу Євро-2020 Україна зіграє проти Австрії.

Раніше повідомлялося про те, що гол українця Ярмоленко номінований на звання найкращого в першому турі Євро-2020. За матеріалами ZN.UA