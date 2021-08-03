Україна вперше в історії залишилася без медалі у спортивній гімнастиці на олімпіадах

Зокрема, у вправах на паралельних брусах Україну представляв Петро Пахнюк - він зайняв лише сьоме місце. З результатом 14,533 українець поступився олімпійському чемпіону китайцеві Цзоу Цзиньюаню 1,7 бала.

Додамо, що українські гімнасти завершили виступ на Іграх у Токіо.

Зазначимо, що Україна вперше в історії залишилася без медалей у спортивній гімнастиці на Олімпійських іграх.

Нагадаємо, у 1996 році олімпійськими чемпіонами стали Лілія Подкопаєва (вільні вправи і абсолютна першість), а також Рустам Шаріпов у вправах на паралельних брусах.

Остання дисципліна була коронною для українців на ОІ - 2004 року вони завойовували "золото" Афін (Валерій Гончаров), а на минулих іграх у Ріо-де- Жанейро аналогічного успіху досяг Олег Верняєв.

Усього в спортивній гімнастиці на олімпіадах українці завоювали 12 нагород: п'ять в Атланті, дві в Сіднеї, по одній у Пекіні та Лондоні і дві в Ріо.

На Іграх-2020 чемпіон Європи Ігор Радівілов не зміг вийти у фінал у коронному опорному стрибку, в командному багатоборстві українці стали сьомими, Ілля Ковтун і Пахнюк в особистому багатоборстві розташувалися на 11-му і 19-му місцях відповідно. За матеріалами LB.ua