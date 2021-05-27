Україна зберегла свої позиції в рейтингу збірних ФІФА

Збірна України з футболу зберегла свої позиції в рейтингу збірних ФІФА.

В оновленому рейтингу українська команда залишилася на 24 місці.

Найкращою збірною залишається Бельгія. За нею йдуть Франція, Бразилія, Англія та Португалія.

У травні збірна України зіграла один матч - внічию проти Бахрейну (1:1).

На Євро-2020 команда зіграє в групі з Нідерландами, Північною Македонією та Австрією. Матчі заплановані на 13, 17 та 21 червня відповідно. За матеріалами radiosvoboda.org/