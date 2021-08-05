Україна здобула ще одну бронзу Олімпіади: Людмила Лузан стала третьою в каное-спринті

Українка Людмила Лузан посіла третє місце у каное-спринті Олімпійських ігор у Токіо. Це дванадцята медаль для України, зокрема дев'ята бронза.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

Лузан виборола бронзову медаль серед одиночок на дистанції у 200 метрів із результатом у 47,034 секунди. Швидшими за неї були лише американка Невін Гаріссон (45,932 секунди) та канадка Лоренс Вінсент-Ляпонт (46,786 секунди).

Для 24-річної Лузан це перші дорослі Олімпійські ігри у кар'єрі. Проте у 2014 році вона здобула срібні нагороди юнацької Олімпіади.

Крім того, Лузан є п'ятиразовою призеркою чемпіонаті Європи. Зокрема, у її активі два золота європейської першості 2021 року.

Які успіхи України?

В активі нашої збірної вже 12 олімпійських нагород, дев'ять із яких - бронзові, дві - срібні та одна золота.

Бронзу також здобули Михайло Романчук - у плаванні (на дистанції 800 метрів вільним стилем), Дар'я Білодід у дзюдо, Ігор Рейзлін - у фехтуванні, Олена Костевич та Олег Омельчук - у командній стрільбі, Еліна Світоліна - в тенісі, Алла Черкасова - у вільній боротьбі, Марта Фєдіна та Анастасія Савчук - в артистичному плаванні, а Ірина Коляденко - у вільній боротьбі.

Срібну медаль здобув Михайло Романчук (на дистанції 1500 метрів вільним стилем) та Парвіз Насібов із греко-римської боротьби (до 67 кг).

А золото виборов Жан Беленюк. Він став найсильнішим у греко-римській боротьбі у вазі до 87 кілограмів. За матеріалами hromadske.ua