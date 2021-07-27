Україна здобула третю "бронзу" на Олімпіаді в Токіо

Олена Костевич і Олег Омельчук принесли Україні ще одну бронзову медаль Олімпіади-2020 у стрільбі з пістолета з 10 метрів.

Українці у складній боротьбі перемогли спортсменів Зорану Арунович і Даміра Мікеча з Сербії, пише ZN.ua.

Золото здобув китайський дует Цзян Рансі і Пан Вей, а другими стали росіяни Віталіна Бацарашкіна та Артем Черноусов.

Наразі в активі збірної України три медалі.

Раніше "бронзу" здобули дзюдоїстка Дар'я Білодід і шпажист Ігор Рейзлін.

За матеріалами LB.ua

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