Україна здобула третю "бронзу" на Олімпіаді в Токіо
2021-07-27 09:36
Олена Костевич і Олег Омельчук принесли Україні ще одну бронзову медаль Олімпіади-2020 у стрільбі з пістолета з 10 метрів.
Українці у складній боротьбі перемогли спортсменів Зорану Арунович і Даміра Мікеча з Сербії, пише ZN.ua.
Золото здобув китайський дует Цзян Рансі і Пан Вей, а другими стали росіяни Віталіна Бацарашкіна та Артем Черноусов.
Наразі в активі збірної України три медалі.
Раніше "бронзу" здобули дзюдоїстка Дар'я Білодід і шпажист Ігор Рейзлін.
За матеріалами LB.ua
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