Українка Овсій стала чемпіонкою Паралімпійських ігор у метанні булави

Українська спортсменка Зоя Овсій стала чемпіонкою Паралімпійських ігор 2020 у Токіо. Про це свідчать дані на сайті Ігор.

Українка показала найкращий результат у метанні булави у класі F51 - 25,12 м.

Водночас Овсій була близька до того, щоб побити свій же світовий рекорд, який вона встановила у 2019 році на змаганнях у Дубаї (25,23 м).

Срібну медаль виборола американка Кассі Мітчелл (24,18), третє місце посіла представниця Паралімпійського комітету Росії Олена Горлова (24,08).