Українська команда на Паралімпіаді-2020 завоювала ще 13 медалей, з них три золотих

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

"3 золоті, 6 срібних і 4 бронзові медалі виборола збірна України у сьомий день змагань на Паралімпійських іграх у Токіо-2020", - йдеться у повідомленні.

Золоті медалі завоювали: Андрій Трусов (плавання, 50 м в/с, клас - S7), Максим Крипак (плавання, 100 м батерфляй, клас - S10), Максим Коваль (легка атлетика, штовхання ядра, клас - F20).

Срібні нагороди отримали: Оксана Ботурчук (легка атлетика, 400 м, клас - T12), Єгор Дементьєв (велошосе, гонка з роздільним стартом, клас - C5), Максим Веракса (плавання, 100 м в/c, клас - S12), Олександр Яровий (легка атлетика, штовхання ядра, клас - F20), Юлія Шуляр (легка атлетика, 400 м, клас - Т20), Наталія Кобзар (легка атлетика, 400 м, клас - Т37).

Бронзові медалі здобули: Василь Крайник (плавання, 200 м комплекс, клас - SМ14), Євгеній Богодайко (плавання, 50 м в/с, клас - S7), Єлизавета Мерешко (плавання, 100 м в/c, клас - S6), Марина Піддубна, Максим Веракса, Анна Стеценко, Кирило Гаращенко (мікстестафета 4х100 м в/с, класи S11-S13).

Загалом українська паралімпійська команда завоювала у Токіо вже 67 медалей (12 золотих, 33 срібних, 19 бронзових).

30 серпня українські паралімпійці завоювали на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо ще 11 медалей, з них дві золоті, п'ять срібних та чотири бронзові. За матеріалами povin.com.ua