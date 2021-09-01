Українські спортсмени на Паралімпіаді у Токіо завоювали 8 медалей, зокрема 2 золоті

Українська збірна на Паралімпійських іграх у Токіо за восьмий день змагань завоювала дві золоті, дві срібні та чотири бронзові медалі.

Так, "золото" виграли плавець Максим Крипак (плавання вільним стилем, дистанція 400 м) та атлетка Анастасія Москаленко (штовхання ядра).

Стрілець Василь Ковальчук (кульова стрільба з пневматичної гвинтівки, мікст, лежачи на 10 м) і плавець Олексій Федина (плавання брасом на 100 м) завоювали срібні нагороди.

Бронзовими медалістами стали Ірина Щетнік (кульова стрільба з пневматичної гвинтівки, мікст, лежачи на 10 м), тенісисти Іван Май та Лев Кац (настільний теніс), а також плавчині Яна Бережна та Ярина Матло (плавання брасом на 100 м).

Паралімпійські ігри у Токіо відбуваються з 24 серпня до 9 вересня.

Українські спортсмени завоювали на них вже 75 нагород - 17 золотих, 35 срібних і 23 бронзових. У загальному медальному заліку українська збірна посідає 6-те місце, за загальною кількістю завойованих нагород - 4-те.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.